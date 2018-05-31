Два хвоста

Режиссер: Наталья Нилова, Виктор Азеев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

История о невероятных приключениях двух друзей – Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И, тем не менее, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику! Вас ждут шутки, аттракционы и погони на летающих тарелках. Ключ на старт! Полетели!

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Василий Ровенский

В ролях: Сергей Бурунов, Диомид Виноградов, Ирина Киреева

Музыка: Иван Урюпин