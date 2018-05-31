Два хвоста
Режиссер:Наталья Нилова, Виктор Азеев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
История о невероятных приключениях двух друзей – Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И, тем не менее, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику! Вас ждут шутки, аттракционы и погони на летающих тарелках. Ключ на старт! Полетели!
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Василий Ровенский
В ролях:Сергей Бурунов, Диомид Виноградов, Ирина Киреева
Музыка:Иван Урюпин
В ролях:Сергей Бурунов, Диомид Виноградов, Ирина Киреева
Музыка:Иван Урюпин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:31 мая 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:31 мая 2018
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