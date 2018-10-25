Два билета домой

Режиссер: Дмитрий Месхиев

Жанры: Драма.

Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным – после окончания интерната ей вручают ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного она узнает, что она не круглая сирота – ее отец жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Сергей Гармаш, Дмитрий Месхиев, Мария Ошмянская

В ролях: Мария Скуратова, Сергей Гармаш, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Ирина Рахманова, Ирина Розанова, Роман Агеев, Валерий Болданюк

