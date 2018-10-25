Два билета домой
Режиссер:Дмитрий Месхиев
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным – после окончания интерната ей вручают ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного она узнает, что она не круглая сирота – ее отец жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Сергей Гармаш, Дмитрий Месхиев, Мария Ошмянская
В ролях:Мария Скуратова, Сергей Гармаш, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Ирина Рахманова, Ирина Розанова, Роман Агеев, Валерий Болданюк
В ролях:Мария Скуратова, Сергей Гармаш, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Ирина Рахманова, Ирина Розанова, Роман Агеев, Валерий Болданюк
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:25 октября 2018
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