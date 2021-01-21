Душа ATMOS

Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

Возраст: Для всей семьи.

Жанры: Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Пит Доктер, Майк Джонс, Кемп Пауэрс

В ролях: Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт, Алиси Брага, Ричард Айоади, Филисия Рашад, Доннел Роулингс, Амир-Халиб Томпсон

Музыка: Трент Резнор, Аттикус Росс