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Душа

Режиссер:Пит Доктер, Кемп Пауэрс
Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения, Комедия.

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Пит Доктер, Майк Джонс, Кемп Пауэрс
В ролях:Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт, Алиси Брага, Ричард Айоади, Филисия Рашад, Доннел Роулингс, Амир-Халиб Томпсон
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:21 января 2021
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ГалактикаЗал 3
c 28 января по 3 февраля
10:30 (250 р.)
15:00 (250 р.)
19:30 (250 р.)
ГалактикаЗал 1
c 28 января по 3 февраля
12:30 (250 р.)
ГалактикаЗал 4
c 28 января по 3 февраля
16:30 (350 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 28 января по 3 февраля
12:55 (200)
АврораОсновной зал
1 февраля
18:50 (150)
c 2 по 3 февраля
09:00 (100)
13:45 (150)
18:50 (150)
Северное сияниеДетский зал
1 февраля
c 2 по 3 февраля
11:50 (200)
14:10 (200)
16:30 (200)
18:50 (250)
21:10 (250)

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