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Режиссер: Билл Оливер

Жанры: Фантастика, Драма.

Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всё, как у всех. Если бы не одно «но» – каждый день молодой человек проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого себя – о том, что он делал во второй половине дня. Но однажды происходит событие, которое приводит к необратимым последствиям.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Грегори Дэвис, Питер Никовиц, Билл Оливер

В ролях: Энсел Элгорт, Патриша Кларксон, Сьюки Уотерхаус, Мэтт Бомер, Дуглас Ходж, Джо Эгендер, Джефф Ким, Аласка Л. МакФедден, Джули Микельсон, Шунори Раманатхан

Музыка: Брук Блэр, Уилл Блэр