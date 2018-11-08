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Дубликат

Режиссер:Билл Оливер
Жанры: Фантастика, Драма.

Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всё, как у всех. Если бы не одно «но» – каждый день молодой человек проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого себя – о том, что он делал во второй половине дня. Но однажды происходит событие, которое приводит к необратимым последствиям.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Грегори Дэвис, Питер Никовиц, Билл Оливер
В ролях:Энсел Элгорт, Патриша Кларксон, Сьюки Уотерхаус, Мэтт Бомер, Дуглас Ходж, Джо Эгендер, Джефф Ким, Аласка Л. МакФедден, Джули Микельсон, Шунори Раманатхан
Музыка:Брук Блэр, Уилл Блэр
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 ноября 2018
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20:00 (300 р.)
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13:50 (800 р.)
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13:50 (600 р.)

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