Дозор джунглей

Режиссер: Дэвид Ало

Жанры: Анимация.

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр – герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом – коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Дэвид Ало, Эрик Тости, Жан-Француа Тости

В ролях: Paul Borne, Филипп Бозо, Паскаль Касанова, Эммануэль Кюртиль, Мишель Меля, Селин Монсарра, Лоран Морто, Жан-Филипп Пюмартин, Барбара Тиссье, Алексис Томассиан

Музыка: Оливье Кюссак