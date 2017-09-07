Дозор джунглей
Режиссер:Дэвид Ало
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр – герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом – коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Дэвид Ало, Эрик Тости, Жан-Француа Тости
В ролях:Paul Borne, Филипп Бозо, Паскаль Касанова, Эммануэль Кюртиль, Мишель Меля, Селин Монсарра, Лоран Морто, Жан-Филипп Пюмартин, Барбара Тиссье, Алексис Томассиан
Музыка:Оливье Кюссак
В ролях:Paul Borne, Филипп Бозо, Паскаль Касанова, Эммануэль Кюртиль, Мишель Меля, Селин Монсарра, Лоран Морто, Жан-Филипп Пюмартин, Барбара Тиссье, Алексис Томассиан
Музыка:Оливье Кюссак
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:07 сентября 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:07 сентября 2017
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