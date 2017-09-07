135953

Дозор джунглей

Режиссер:Дэвид Ало
Жанры: Анимация.

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр – герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом – коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Дэвид Ало, Эрик Тости, Жан-Француа Тости
В ролях:Paul Borne, Филипп Бозо, Паскаль Касанова, Эммануэль Кюртиль, Мишель Меля, Селин Монсарра, Лоран Морто, Жан-Филипп Пюмартин, Барбара Тиссье, Алексис Томассиан
Музыка:Оливье Кюссак
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:07 сентября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеДетский зал
c 7 по 8 сентября
11:25 (300 в 3D)
13:20 (300)
15:20 (300 в 3D)
17:10 (350)
19:00 (350 в 3D)
c 9 по 10 сентября
11:25 (300 в 3D)
13:20 (350)
15:20 (350 в 3D)
17:10 (350)
19:00 (350 в 3D)
c 11 по 13 сентября
11:25 (200 в 3D)
13:20 (200)
15:20 (200 в 3D)
17:10 (250)
19:00 (250 в 3D)
АврораОсновной зал
c 7 по 10 сентября
09:00 (100 в 3D)
12:50 (200 в 3D)
c 11 по 13 сентября
09:00 (100 в 3D)
12:50 (150 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 7 по 8 сентября
11:10 (400 р.)
13:10 (800 р. в 3D)
c 9 по 10 сентября
11:10 (600 р.)
13:10 (800 р. в 3D)
c 11 по 12 сентября
11:10 (400 р.)
13:10 (600 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №3
c 7 по 8 сентября
10:20 (200 р. в 3D)
12:20 (150 р.)
14:20 (300 р. в 3D)
16:20 (300 р.)
c 9 по 10 сентября
10:20 (250 р. в 3D)
12:20 (200 р.)
14:20 (300 р. в 3D)
16:20 (300 р.)
c 11 по 12 сентября
10:20 (200 р. в 3D)
12:20 (150 р.)
14:20 (250 р. в 3D)
16:20 (200 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?