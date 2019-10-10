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Дождливый день в Нью-Йорке

Режиссер:Вуди Аллен
Жанры: Мелодрама, Комедия.

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Вуди Аллен
В ролях:Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер, Аннали Эшфорд Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 13 октября
17:00 (300 р.)
20:45 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 11 по 13 октября
11:10 (300)
18:25 (350)
22:05 (300)
c 14 по 16 октября
11:10 (150)
18:25 (250)
22:05 (200)

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