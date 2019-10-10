Дождливый день в Нью-Йорке
Режиссер:Вуди Аллен
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Вуди Аллен
В ролях:Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер, Аннали Эшфорд Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус
В ролях:Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер, Аннали Эшфорд Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
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