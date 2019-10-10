Дождливый день в Нью-Йорке

Режиссер: Вуди Аллен

Жанры: Мелодрама, Комедия.

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Вуди Аллен

В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер, Аннали Эшфорд Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус

