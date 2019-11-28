Достать ножи
Режиссер:Райан Джонсон
Жанры: Детектив, Драма, Комедия, Триллер.
Жанры: Детектив, Драма, Комедия, Триллер.
Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал…
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Райан Джонсон
В ролях:Дэниэл Крэйг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон Тони Коллетт, Лакит Стэнфилд, Кристофер Пламмер, Кэтрин Лэнгфорд
Музыка:Нэйтан Джонсон
В ролях:Дэниэл Крэйг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон Тони Коллетт, Лакит Стэнфилд, Кристофер Пламмер, Кэтрин Лэнгфорд
Музыка:Нэйтан Джонсон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2019
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