Достать ножи

Режиссер: Райан Джонсон

Жанры: Детектив, Драма, Комедия, Триллер.

Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал…

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Райан Джонсон

В ролях: Дэниэл Крэйг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон Тони Коллетт, Лакит Стэнфилд, Кристофер Пламмер, Кэтрин Лэнгфорд

Музыка: Нэйтан Джонсон