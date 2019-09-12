Дорогой папа
Режиссер:Михаил Расходников
Жанры: Семейный, Комедия.
Жанры: Семейный, Комедия.
Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.
Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму… где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Тихон Корнев, Павел Руминов, Максим Романцов
В ролях:Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова, Андрей Пермяков
Музыка:Артем Михаенкин
В ролях:Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова, Андрей Пермяков
Музыка:Артем Михаенкин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 сентября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:12 сентября 2019
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