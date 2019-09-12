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Дорогой папа

Режиссер:Михаил Расходников
Жанры: Семейный, Комедия.

Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.

Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму… где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Тихон Корнев, Павел Руминов, Максим Романцов
В ролях:Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова, Андрей Пермяков
Музыка:Артем Михаенкин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 сентября 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 12 по 15 сентября
20:20 (300 р.)
c 16 по 18 сентября
20:20 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 15 сентября
22:20 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
14 сентября
15 сентября
12:10 (300)
19:10 (350)
c 16 по 18 сентября
12:10 (200)
19:10 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
14 сентября
16:35 (390)
15 сентября
11:00 (300)
14:45 (390)
16:35 (390)
c 16 по 18 сентября
11:00 (200)
14:45 (200)
16:35 (200)
Северное сияниеДетский зал
14 сентября
22:15 (300)
15 сентября
18:35 (350)
20:25 (350)
22:15 (300)
c 16 по 18 сентября
18:35 (250)
20:25 (250)
22:15 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 14 по 15 сентября
11:35 (200 р.)
13:30 (300 р.)
17:25 (300 р.)
c 16 по 18 сентября
11:35 (150 р.)
13:30 (200 р.)
17:25 (200 р.)

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