Дорога чести

Режиссер: Джейсон Момоа

Жанры: Драма, Триллер.

Роберт Вулф из индейской резервации скрывается от преследующих его агентов ФБР после самосуда над насильником и убийцей своей матери. Попутчик Вулфа — музыкант по имени Кэш, одержимый рефлексией по поводу своего неудачного брака. Их железные кони не знают усталости и летят по бескрайним пустынным хайвеям Америки. Поездка сближает двух совершенно разных людей, примиряя каждого из них со своим прошлым. Дорога становится домом для них обоих.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Джонатан Гиршбейн, Джейсон Момоа, Роберт Гомер Моллохан

В ролях: Ти Александр, Henree Alyse, Лиза Боне, Kenneth Dale Borill, Крис Браунинг, Charlie Brumbly, Линден Чайлз, Michael Hayes, Лэнс Хенриксен, Роберт Гомер Моллохан

Музыка: Охад Беншетри, Джастин Смолл