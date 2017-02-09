Дорога чести
Режиссер:Джейсон Момоа
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Роберт Вулф из индейской резервации скрывается от преследующих его агентов ФБР после самосуда над насильником и убийцей своей матери. Попутчик Вулфа — музыкант по имени Кэш, одержимый рефлексией по поводу своего неудачного брака. Их железные кони не знают усталости и летят по бескрайним пустынным хайвеям Америки. Поездка сближает двух совершенно разных людей, примиряя каждого из них со своим прошлым. Дорога становится домом для них обоих.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Джонатан Гиршбейн, Джейсон Момоа, Роберт Гомер Моллохан
В ролях:Ти Александр, Henree Alyse, Лиза Боне, Kenneth Dale Borill, Крис Браунинг, Charlie Brumbly, Линден Чайлз, Michael Hayes, Лэнс Хенриксен, Роберт Гомер Моллохан
Музыка:Охад Беншетри, Джастин Смолл
В ролях:Ти Александр, Henree Alyse, Лиза Боне, Kenneth Dale Borill, Крис Браунинг, Charlie Brumbly, Линден Чайлз, Michael Hayes, Лэнс Хенриксен, Роберт Гомер Моллохан
Музыка:Охад Беншетри, Джастин Смолл
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 февраля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:09 февраля 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!