Дора и Затерянный город

Режиссер: Джеймс Бобин

Жанры: Приключения, Семейный.

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы – непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Крис Гиффорд, Мэттью Робинсон, Николас Столлер

В ролях: Изабела Монер, К’Орианка Килчер, Бенисио Дель Торо, Ева Лонгория, Дэнни Трехо, Майкл Пенья, Эухенио Дербес, Темуэра Моррисон, Джеффри Уолберг, Мадлен Мэдден

Музыка: Джон Дебни, Джермейн Франко