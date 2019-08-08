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Дора и Затерянный город

Режиссер:Джеймс Бобин
Жанры: Приключения, Семейный.

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы – непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Крис Гиффорд, Мэттью Робинсон, Николас Столлер
В ролях:Изабела Монер, К’Орианка Килчер, Бенисио Дель Торо, Ева Лонгория, Дэнни Трехо, Майкл Пенья, Эухенио Дербес, Темуэра Моррисон, Джеффри Уолберг, Мадлен Мэдден
Музыка:Джон Дебни, Джермейн Франко
Производство:Австралия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:08 августа 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 8 по 9 августа
13:25 (300)
c 10 по 11 августа
13:25 (390)
c 12 по 14 августа
13:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 8 по 9 августа
12:10 (300 р.)
14:20 (450 р.)
c 10 по 11 августа
12:10 (450 р.)
14:20 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 8 по 11 августа
17:40 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
9 августа
c 10 по 11 августа
11:10 (300)
c 12 по 14 августа
11:10 (150)
АврораОсновной зал
9 августа
15:35 (200)
c 10 по 11 августа
10:50 (200)
15:35 (200)
c 12 по 14 августа
10:50 (150)
15:35 (150)
Северное сияниеДетский зал
9 августа
18:15 (350)
c 10 по 11 августа
11:40 (300)
13:55 (350)
16:05 (350)
18:15 (350)
c 12 по 14 августа
11:40 (200)
13:55 (200)
16:05 (200)
18:15 (250)

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