Дора и Затерянный город
Режиссер:Джеймс Бобин
Жанры: Приключения, Семейный.
Жанры: Приключения, Семейный.
Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы – непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Крис Гиффорд, Мэттью Робинсон, Николас Столлер
В ролях:Изабела Монер, К’Орианка Килчер, Бенисио Дель Торо, Ева Лонгория, Дэнни Трехо, Майкл Пенья, Эухенио Дербес, Темуэра Моррисон, Джеффри Уолберг, Мадлен Мэдден
Музыка:Джон Дебни, Джермейн Франко
В ролях:Изабела Монер, К’Орианка Килчер, Бенисио Дель Торо, Ева Лонгория, Дэнни Трехо, Майкл Пенья, Эухенио Дербес, Темуэра Моррисон, Джеффри Уолберг, Мадлен Мэдден
Музыка:Джон Дебни, Джермейн Франко
Производство:Австралия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:08 августа 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:08 августа 2019
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