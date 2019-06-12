Донбасс. Окраина

Режиссер: Ренат Давлетьяров

Жанры: Драма, Военный, Триллер.

Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью – выжить.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Алексей Тимошкин

В ролях: Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Анна Пескова, Женя Малахова, Валентина Попова, Иван Неклюдов

Музыка: Роман Дормидошин