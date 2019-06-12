Донбасс. Окраина
Режиссер:Ренат Давлетьяров
Жанры: Драма, Военный, Триллер.
Жанры: Драма, Военный, Триллер.
Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью – выжить.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Алексей Тимошкин
В ролях:Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Анна Пескова, Женя Малахова, Валентина Попова, Иван Неклюдов
Музыка:Роман Дормидошин
В ролях:Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Анна Пескова, Женя Малахова, Валентина Попова, Иван Неклюдов
Музыка:Роман Дормидошин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 июня 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:12 июня 2019
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