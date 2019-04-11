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Домовой

Режиссер:Евгений Бедарев
Жанры: Семейный, Фэнтези, Комедия.

В доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец… И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их – непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Дмитрий Бедарев, Евгений Бедарев
В ролях:Сергей Чирков, Екатерина Гусева, Александра Политик, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Павел Деревянко, Юлия Сулес, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Бедарев
Музыка:Марк Дорбский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:11 апреля 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 11 по 14 апреля
13:30 (800 р.)
17:20 (800 р.)
c 15 по 17 апреля
13:30 (600 р.)
17:20 (600 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 13 по 14 апреля
11:30 (300)
15:50 (390)
17:50 (390)
c 15 по 17 апреля
11:30 (200)
15:50 (200)
17:50 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 13 по 14 апреля
10:45 (300)
12:45 (300)
14:45 (390)
16:45 (390)
c 15 по 17 апреля
10:45 (200)
12:45 (200)
14:45 (200)
16:45 (200)
АврораОсновной зал
c 13 по 14 апреля
11:10 (200)
18:00 (250)
c 15 по 17 апреля
11:10 (150)
18:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 13 по 14 апреля
10:20 (200 р.)
12:25 (200 р.)
14:30 (300 р.)
16:35 (300 р.)
18:40 (300 р.)
c 15 по 17 апреля
10:20 (150 р.)
12:25 (150 р.)
14:30 (200 р.)
16:35 (200 р.)
18:40 (250 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 14 апреля
19:10 (390)
c 15 по 17 апреля
19:10 (250)

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