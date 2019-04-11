Домовой
Режиссер:Евгений Бедарев
Жанры: Семейный, Фэнтези, Комедия.
Жанры: Семейный, Фэнтези, Комедия.
В доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец… И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их – непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Дмитрий Бедарев, Евгений Бедарев
В ролях:Сергей Чирков, Екатерина Гусева, Александра Политик, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Павел Деревянко, Юлия Сулес, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Бедарев
Музыка:Марк Дорбский
В ролях:Сергей Чирков, Екатерина Гусева, Александра Политик, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Павел Деревянко, Юлия Сулес, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Бедарев
Музыка:Марк Дорбский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:11 апреля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:11 апреля 2019
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