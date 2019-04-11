Домовой

Режиссер: Евгений Бедарев

Жанры: Семейный, Фэнтези, Комедия.

В доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец… И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их – непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Дмитрий Бедарев, Евгений Бедарев

В ролях: Сергей Чирков, Екатерина Гусева, Александра Политик, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Павел Деревянко, Юлия Сулес, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Бедарев

Музыка: Марк Дорбский