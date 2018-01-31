Зубы, писать и в постель

Режиссер: Эммануэль Жилибер

Жанры: Комедия.

Антуан – убеждённый холостяк, соблазнитель и любитель вечеринок. Он живёт в роскошных парижских апартаментах со своим приятелем Томасом. Когда Томас переезжает в Лос-Анджелес, он находит Антуану нового сожителя на замену: «Жанна, рост 170 см, голубые глаза». Описание внешности выглядит весьма соблазнительным, вот только Антуан никак не мог предположить, что обаятельная Жанна приедет не одна. С ней окажутся восьмилетний Тео и пятилетняя Лу. Вовсе не собиравшемуся становиться отцом Антуану придётся испытать на себе все «прелести» семейной жизни…

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Эммануэль Жилибер, Мэрион Тьери

В ролях: Арно Дюкре, Луиз Бургуан, Тимео Болланд, Саския де Мелу Диллэ, Лорен Ферраро, Микаэль Коэн, Колетт Крафф, Эрве Маскелье, Роби Шинаси, Джоана Прейсс

Музыка: Мартин Раппено