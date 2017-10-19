Дом призраков
Режиссер:Рич Рэгсдэйл
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Молодая пара отправляется в путешествие в Таиланд. В сельской местности они обнаруживают кладбище с находящимися на нём «домами призраков», где, по местным верованиями, духи обретают покой. Имевших неосторожность осквернить святыню влюблённых начинает преследовать жестокая сверхъестественная сила. Она погружает героев в пучину леденящего ужаса потустороннего мира, из которого нет выхода.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Кевин О’Салливан, Джейсон Тиррелл, Рич Рэгсдэйл
В ролях:Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Расселл Джеффри Бэнкс, Рич Ли Грэй, Элана Крауш, Кевин Рэгсдэйл, Ян Вэньчу, Майкл С. Нью, Катрина Грэй
Музыка:Рич Рэгсдэйл
В ролях:Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Расселл Джеффри Бэнкс, Рич Ли Грэй, Элана Крауш, Кевин Рэгсдэйл, Ян Вэньчу, Майкл С. Нью, Катрина Грэй
Музыка:Рич Рэгсдэйл
Производство:Таиланд, США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2017
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