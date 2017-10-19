Дом призраков

Режиссер: Рич Рэгсдэйл

Жанры: Ужасы, Триллер.

Молодая пара отправляется в путешествие в Таиланд. В сельской местности они обнаруживают кладбище с находящимися на нём «домами призраков», где, по местным верованиями, духи обретают покой. Имевших неосторожность осквернить святыню влюблённых начинает преследовать жестокая сверхъестественная сила. Она погружает героев в пучину леденящего ужаса потустороннего мира, из которого нет выхода.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Кевин О’Салливан, Джейсон Тиррелл, Рич Рэгсдэйл

В ролях: Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Расселл Джеффри Бэнкс, Рич Ли Грэй, Элана Крауш, Кевин Рэгсдэйл, Ян Вэньчу, Майкл С. Нью, Катрина Грэй

Музыка: Рич Рэгсдэйл