Дом моих кошмаров

Режиссер: Джеймс Каллен Брэссак

Жанры: Ужасы.

Клэр вместе с мужем переезжает в свой старый дом после смерти матери. В доме своего детства к женщине возвращаются мрачные и тяжелые воспоминания, Клэр оказывается в тумане своего прошлого, в котором блуждает что-то совершенно непонятное и загадочное. И это что-то, похоже, пытается связаться с ней.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Джеймс Каллен Брэссак, Зак Уорд

В ролях: Стефани Эстес, Зак Уорд, Том Грин, Шэннен Доэрти, Анна Харр, Леон Рассом, Кевин Портер, Кит Джардин, Джеймс Каллен Брэссак, Джош Браун

Музыка: Alex Csillag