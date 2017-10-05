Дом моих кошмаров
Режиссер:Джеймс Каллен Брэссак
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Клэр вместе с мужем переезжает в свой старый дом после смерти матери. В доме своего детства к женщине возвращаются мрачные и тяжелые воспоминания, Клэр оказывается в тумане своего прошлого, в котором блуждает что-то совершенно непонятное и загадочное. И это что-то, похоже, пытается связаться с ней.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джеймс Каллен Брэссак, Зак Уорд
В ролях:Стефани Эстес, Зак Уорд, Том Грин, Шэннен Доэрти, Анна Харр, Леон Рассом, Кевин Портер, Кит Джардин, Джеймс Каллен Брэссак, Джош Браун
Музыка:Alex Csillag
В ролях:Стефани Эстес, Зак Уорд, Том Грин, Шэннен Доэрти, Анна Харр, Леон Рассом, Кевин Портер, Кит Джардин, Джеймс Каллен Брэссак, Джош Браун
Музыка:Alex Csillag
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:05 октября 2017
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