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Дом моих кошмаров

Режиссер:Джеймс Каллен Брэссак
Жанры: Ужасы.

Клэр вместе с мужем переезжает в свой старый дом после смерти матери. В доме своего детства к женщине возвращаются мрачные и тяжелые воспоминания, Клэр оказывается в тумане своего прошлого, в котором блуждает что-то совершенно непонятное и загадочное. И это что-то, похоже, пытается связаться с ней.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джеймс Каллен Брэссак, Зак Уорд
В ролях:Стефани Эстес, Зак Уорд, Том Грин, Шэннен Доэрти, Анна Харр, Леон Рассом, Кевин Портер, Кит Джардин, Джеймс Каллен Брэссак, Джош Браун
Музыка:Alex Csillag
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 октября 2017
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Северное сияниеСиний зал
c 5 по 8 октября
21:30 (350)
c 9 по 11 октября
21:30 (250)
Одиссея Трансильвания-холл
c 5 по 8 октября
16:00 (150 р.)
17:40 (150 р.)
19:20 (150 р.)
22:55 (150 р.)
c 9 по 11 октября
16:00 (150 р.)
17:40 (150 р.)
19:20 (150 р.)
22:55 (150 р.)

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