Дом, который построил Джек

Режиссер: Ларс фон Триер

Жанры: Триллер, Ужасы, Драма.

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

Продолжительность: 152 мин

Сценарий: Ларс фон Триер, Йенли Халлунд

В ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон, Софи Гробёль, Райли Кио, Джереми Дэвис, Эдвард Спелирс, Дэвид Бэйли, Ю Джи-тхэ

