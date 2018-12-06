Дом, который построил Джек
Режиссер:Ларс фон Триер
Жанры: Триллер, Ужасы, Драма.
Жанры: Триллер, Ужасы, Драма.
История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.
Продолжительность:152 мин
Сценарий:Ларс фон Триер, Йенли Халлунд
В ролях:Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон, Софи Гробёль, Райли Кио, Джереми Дэвис, Эдвард Спелирс, Дэвид Бэйли, Ю Джи-тхэ
В ролях:Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон, Софи Гробёль, Райли Кио, Джереми Дэвис, Эдвард Спелирс, Дэвид Бэйли, Ю Джи-тхэ
Производство:Дания, Франция, Германия, Швеция
Ограничения:18+
Дата релиза:06 декабря 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:06 декабря 2018
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