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Доктор Сон

Режиссер:Майк Флэнеган
Жанры: Драма, Ужасы, Триллер, Фэнтези.

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.

Продолжительность:151 мин
Сценарий:Майк Флэнеган, Стивен Кинг
В ролях:Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Карел Стрёйкен, Дэнни Ллойд Эмили Элин Линд, Клифф Кёртис, Зан Маккларнон, Александра Эссоу, Брюс Гринвуд
Музыка:The Newton Brothers
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 ноября 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 7 по 10 ноября
16:20 (800 р.)
19:20 (1000 р.)
22:15 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
c 9 по 10 ноября
10:50 (300)
18:05 (350)
20:55 (350)
c 11 по 13 ноября
10:50 (200)
18:05 (250)
20:55 (250)
АврораОсновной зал
c 9 по 10 ноября
13:05 (200)
20:00 (250)
22:50 (200)
c 11 по 13 ноября
13:05 (150)
20:00 (200)
22:50 (150)
Северное сияниеОранжевый зал
c 9 по 10 ноября
15:30 (390)
20:20 (390)
c 11 по 13 ноября
15:30 (200)
20:20 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 9 по 10 ноября
10:25 (300)
17:30 (390)
22:55 (300)
c 11 по 13 ноября
10:25 (200)
17:30 (350)
22:55 (300)
Мираж СинемаКинозал №1
c 9 по 10 ноября
12:10 (200 р.)
15:05 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:55 (300 р.)
23:50 (250 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 9 по 10 ноября
11:00 (300)
13:50 (390)
16:40 (390)
19:35 (390)
22:25 (300)
c 11 по 13 ноября
11:00 (200)
13:50 (200)
16:40 (200)
19:35 (250)
22:25 (200)

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