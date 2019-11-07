Доктор Сон

Режиссер: Майк Флэнеган

Жанры: Драма, Ужасы, Триллер, Фэнтези.

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.

Продолжительность: 151 мин

Сценарий: Майк Флэнеган, Стивен Кинг

В ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Карел Стрёйкен, Дэнни Ллойд Эмили Элин Линд, Клифф Кёртис, Зан Маккларнон, Александра Эссоу, Брюс Гринвуд

Музыка: The Newton Brothers