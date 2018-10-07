Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю
Режиссер:Джейми Чайлдс
Жанры: Фантастика, Драма, Семейный, Приключения, Комедия.
Жанры: Фантастика, Драма, Семейный, Приключения, Комедия.
В городке Южного Йоркшира жизнь Райана Синклера, Ясмин Хан и Грэма О’Брайена вот-вот изменится навсегда. Загадочная женщина, не способная вспомнить даже собственное имя, падает к ним с ночного неба. Поверят ли они хоть одному ее слову? И поможет ли она им разобраться, что за странности творятся в городе?
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Крис Чибнелл
В ролях:Джоди Уиттакер, Тосин Коул, Брэдли Уолш, Мандип Гилл, Шэрон Д. Кларк, Джонни Диксон, Сэмюэль Оутли, Хэйзел Атертон
Музыка:Сегун Акинола
В ролях:Джоди Уиттакер, Тосин Коул, Брэдли Уолш, Мандип Гилл, Шэрон Д. Кларк, Джонни Диксон, Сэмюэль Оутли, Хэйзел Атертон
Музыка:Сегун Акинола
Производство:Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:07 октября 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:07 октября 2018
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