Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю

Режиссер: Джейми Чайлдс

Жанры: Фантастика, Драма, Семейный, Приключения, Комедия.

В городке Южного Йоркшира жизнь Райана Синклера, Ясмин Хан и Грэма О’Брайена вот-вот изменится навсегда. Загадочная женщина, не способная вспомнить даже собственное имя, падает к ним с ночного неба. Поверят ли они хоть одному ее слову? И поможет ли она им разобраться, что за странности творятся в городе?

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Крис Чибнелл

В ролях: Джоди Уиттакер, Тосин Коул, Брэдли Уолш, Мандип Гилл, Шэрон Д. Кларк, Джонни Диксон, Сэмюэль Оутли, Хэйзел Атертон

Музыка: Сегун Акинола