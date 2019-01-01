Доктор Кто: Решение
Режиссер:Уэйн Йип
Жанры: Фантастика, Драма, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Фантастика, Драма, Комедия, Приключения, Семейный.
Наступает Новый год, и в разных уголках земного прошлого пробуждается страшное зло. Доктор, Райан, Грэм и Ясмин возвращаются домой — смогут ли они защитить планету Земля от грозящей ей опасности?
Продолжительность:65 мин
Сценарий:Крис Чибнелл
В ролях:Джоди Уиттакер, Тосин Коул, Брэдли Уолш, Мандип Гилл, Никеш Пател, Шарлотта Ричи
В ролях:Джоди Уиттакер, Тосин Коул, Брэдли Уолш, Мандип Гилл, Никеш Пател, Шарлотта Ричи
Производство:Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2019
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