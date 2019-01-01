Доктор Кто: Решение Режиссер: Уэйн Йип

Жанры: Фантастика, Драма, Комедия, Приключения, Семейный. Наступает Новый год, и в разных уголках земного прошлого пробуждается страшное зло. Доктор, Райан, Грэм и Ясмин возвращаются домой — смогут ли они защитить планету Земля от грозящей ей опасности? Продолжительность: 65 мин Сценарий: Крис Чибнелл

В ролях: Джоди Уиттакер, Тосин Коул, Брэдли Уолш, Мандип Гилл, Никеш Пател, Шарлотта Ричи

Производство: Великобритания

Ограничения: 12+

Дата релиза: 01 января 2019

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