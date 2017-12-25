Доктор Кто: Дважды во времени
Режиссер:Рейчел Талалей
Жанры: Фантастика.
Жанры: Фантастика.
В это Рождество Доктор встретится лицом к лицу с самим… Доктором!
В эпизоде также появятся Перл Маки, специальный гость Марк Гатисс («Шерлок») и Дэвид Брэдли (Аргус Филч из фильмов о Гарри Поттере).
Только в кинотеатрах поклонникам сериала «Доктор Кто» будут продемонстрированы эксклюзивные бонусные материалы о съемках рождественского эпизода, благодаря которым у зрителей будет возможность отпраздновать эпоху Питера Капалди в роли Доктора и Стивена Моффата в качестве шоураннера и сценариста.
Продолжительность:60 мин
В ролях:Питер Капалди, Дэвид Брэдли, Марк Гатисс, Перл Маки, Лили Трэверс, Джаред Гарфилд, Тоби Уайтхаус, Джоди Уиттакер, Никки Амука-Берд
Производство:Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:25 декабря 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:25 декабря 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!