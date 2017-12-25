Доктор Кто: Дважды во времени

Режиссер: Рейчел Талалей

Жанры: Фантастика.

В это Рождество Доктор встретится лицом к лицу с самим… Доктором!

В эпизоде также появятся Перл Маки, специальный гость Марк Гатисс («Шерлок») и Дэвид Брэдли (Аргус Филч из фильмов о Гарри Поттере).

Только в кинотеатрах поклонникам сериала «Доктор Кто» будут продемонстрированы эксклюзивные бонусные материалы о съемках рождественского эпизода, благодаря которым у зрителей будет возможность отпраздновать эпоху Питера Капалди в роли Доктора и Стивена Моффата в качестве шоураннера и сценариста.

Продолжительность: 60 мин

В ролях: Питер Капалди, Дэвид Брэдли, Марк Гатисс, Перл Маки, Лили Трэверс, Джаред Гарфилд, Тоби Уайтхаус, Джоди Уиттакер, Никки Амука-Берд

