Добыча

Режиссер: Франк Халфун

Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы.

Трудно быть подростком, но родителям иногда еще труднее. Родители Тоби устали бороться с его переходным возрастом и выходками, сопровождающими его. Они нашли программу перевоспитания. Юношу отправили на необитаемый остров, где он сможет понять себя, научиться о себе заботиться. Родители считают, что пребывание на безлюдном острове положительно скажется на воспитании их чада. Но чем дольше парень находится на якобы заброшенном острове, тем острее начинает осознавать, что он здесь совсем не один. Спрятаться и как можно дольше оставаться незамеченным или сразиться с неизвестным существом?

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Дэвид Коггшолл, Франк Халфун

В ролях: Логан Миллер, Кристин Фросет, Джолин Андерсон, Джеррика Лай, Фодисо Динтве, Энтони Дженсен Джоди Мортара, Вела Клафф, Joey Adanalian, Нэйтан Хили

Музыка: Ричард Брэйкспир