Добро пожаловать в Акапулько
Режиссер:Гильермо Иван
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия.
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия.
У разработчика компьютерных игр Мэтта Бута есть один шанс спасти свою карьеру, представив свой самый крупный проект на церемонии вручения наград в американском Нью-Мексико. Но весело отметив встречу с приятелем в аэропорту, он оказывается в мексиканском городе Акапулько.
После приземления Мэтт оказывается объектом охоты преступников, киллеров и федералов, ищущих таинственный пакет, который он якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. Объединившись с роковой красоткой и выпустив на волю своего «внутреннего экшен героя», он раскрывает заговор, который может потрясти все Соединенные Штаты, а возможно, и целый мир.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Гарри Чарльз, Роберт Бенжамин, Лорис Курчи
В ролях:Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен, Брэдли Грегг, Ана Серрадилья, Майкл Кингсбэйкер, Анна Лаевская, Гильермо Иван, Зэк Роуз, Гильермо Гарсия, Мария Елена Эредия
Музыка:Хавьер Гимено, Люк Суарез
В ролях:Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен, Брэдли Грегг, Ана Серрадилья, Майкл Кингсбэйкер, Анна Лаевская, Гильермо Иван, Зэк Роуз, Гильермо Гарсия, Мария Елена Эредия
Музыка:Хавьер Гимено, Люк Суарез
Производство:Болгария, Мексика, США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:14 марта 2019
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