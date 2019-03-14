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Добро пожаловать в Акапулько

Режиссер:Гильермо Иван
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия.

У разработчика компьютерных игр Мэтта Бута есть один шанс спасти свою карьеру, представив свой самый крупный проект на церемонии вручения наград в американском Нью-Мексико. Но весело отметив встречу с приятелем в аэропорту, он оказывается в мексиканском городе Акапулько.

После приземления Мэтт оказывается объектом охоты преступников, киллеров и федералов, ищущих таинственный пакет, который он якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. Объединившись с роковой красоткой и выпустив на волю своего «внутреннего экшен героя», он раскрывает заговор, который может потрясти все Соединенные Штаты, а возможно, и целый мир.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Гарри Чарльз, Роберт Бенжамин, Лорис Курчи
В ролях:Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен, Брэдли Грегг, Ана Серрадилья, Майкл Кингсбэйкер, Анна Лаевская, Гильермо Иван, Зэк Роуз, Гильермо Гарсия, Мария Елена Эредия
Музыка:Хавьер Гимено, Люк Суарез
Производство:Болгария, Мексика, США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 марта 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 14 по 17 марта
14:05 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 17 марта
22:30 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 15 по 17 марта
21:10 (350)
22:55 (300)
c 18 по 20 марта
21:10 (250)
22:55 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 21 по 22 марта
15:20 (150)
c 23 по 24 марта
15:20 (300)
c 25 по 27 марта
15:20 (150)

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