Добро пожаловать в Акапулько

Режиссер: Гильермо Иван

Жанры: Боевик, Триллер, Комедия.

У разработчика компьютерных игр Мэтта Бута есть один шанс спасти свою карьеру, представив свой самый крупный проект на церемонии вручения наград в американском Нью-Мексико. Но весело отметив встречу с приятелем в аэропорту, он оказывается в мексиканском городе Акапулько.

После приземления Мэтт оказывается объектом охоты преступников, киллеров и федералов, ищущих таинственный пакет, который он якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. Объединившись с роковой красоткой и выпустив на волю своего «внутреннего экшен героя», он раскрывает заговор, который может потрясти все Соединенные Штаты, а возможно, и целый мир.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Гарри Чарльз, Роберт Бенжамин, Лорис Курчи

В ролях: Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен, Брэдли Грегг, Ана Серрадилья, Майкл Кингсбэйкер, Анна Лаевская, Гильермо Иван, Зэк Роуз, Гильермо Гарсия, Мария Елена Эредия

Музыка: Хавьер Гимено, Люк Суарез