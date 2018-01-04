Добро пожаловать на Юг 2, или соседям вход воспрещен
Режиссер:Лука Миньеро
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В процессе подготовки к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского острова посреди Средиземного моря сталкиваются с серьезной проблемой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому сыграть роль младенца Христа в обязательной постановке с поклонением волхвов, а мальчик, который играл эту роль раньше, уже непозволительно большой. Есть, разумеется, вариант – «одолжить» младенца у тунисской диаспоры, но они – мусульмане, поэтому эта идея видится многим не совсем каноничной. И тунисцам, и итальянцам. Когда обсуждение заходит в тупик, монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал (в прошлом – принявший ислам итальянец) решают взять дипломатические переговоры на себя.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Сандро Петралья, Лука Миньеро, Astutillo Smeriglia
В ролях:Клаудио Бизио, Алессандро Гассман, Анджела Финоккьяро, Набиха Аккари, Мехди Мескар, Лаура Адриани, Джованни Качоппо, Массимо Де Лоренцо, Джованни Эспозито, Роберто Херлицка
Музыка:Паскуале Каталано
В ролях:Клаудио Бизио, Алессандро Гассман, Анджела Финоккьяро, Набиха Аккари, Мехди Мескар, Лаура Адриани, Джованни Качоппо, Массимо Де Лоренцо, Джованни Эспозито, Роберто Херлицка
Музыка:Паскуале Каталано
Производство:Италия
Ограничения:12+
Дата релиза:04 января 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:04 января 2018
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