Добро пожаловать на Юг 2, или соседям вход воспрещен

Режиссер: Лука Миньеро

Жанры: Комедия.

В процессе подготовки к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского острова посреди Средиземного моря сталкиваются с серьезной проблемой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому сыграть роль младенца Христа в обязательной постановке с поклонением волхвов, а мальчик, который играл эту роль раньше, уже непозволительно большой. Есть, разумеется, вариант – «одолжить» младенца у тунисской диаспоры, но они – мусульмане, поэтому эта идея видится многим не совсем каноничной. И тунисцам, и итальянцам. Когда обсуждение заходит в тупик, монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал (в прошлом – принявший ислам итальянец) решают взять дипломатические переговоры на себя.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Сандро Петралья, Лука Миньеро, Astutillo Smeriglia

В ролях: Клаудио Бизио, Алессандро Гассман, Анджела Финоккьяро, Набиха Аккари, Мехди Мескар, Лаура Адриани, Джованни Качоппо, Массимо Де Лоренцо, Джованни Эспозито, Роберто Херлицка

Музыка: Паскуале Каталано