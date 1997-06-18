Доберман
Режиссер:Ян Кунен
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Герою фильма уже в день крестин один из друзей отца дарит Магнум-357. Мальчик вырос и стал супернаглым и дерзким грабителем по кличке Доберман. 357-й магнум заменили самые современные виды огнестрельного оружия, включая даже небольшие ракеты, которыми можно стрелять, навинчивая их на ствол пистолета.
Вместе с ним всегда его глухая подруга, спокойно красящая ногти во время ограбления инкассаторов. Все члены банды – еще те типажи! Ловит же его жестокий полицейский рядом с которым Грязный Гарри – просто бойскаут. Он одержимо хочет поймать или убить Добермана и для достижения своей цели готов пойти на все и даже преступить закон.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Джоэль Хуссин
В ролях:Венсан Кассель, Чеки Карио, Моника Беллуччи, Антуан Баслер, Доминик Беттенфельд, Паскаль Демолон, Марк Дюре, Ромен Дюрис, Франсуа Леванталь, Иван Мерат-Барбофф
Музыка:Брюн, Жан-Жак Эрц, Филипп Малье
В ролях:Венсан Кассель, Чеки Карио, Моника Беллуччи, Антуан Баслер, Доминик Беттенфельд, Паскаль Демолон, Марк Дюре, Ромен Дюрис, Франсуа Леванталь, Иван Мерат-Барбофф
Музыка:Брюн, Жан-Жак Эрц, Филипп Малье
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июня 1997
Дата релиза:18 июня 1997
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