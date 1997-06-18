Доберман

Режиссер: Ян Кунен

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Герою фильма уже в день крестин один из друзей отца дарит Магнум-357. Мальчик вырос и стал супернаглым и дерзким грабителем по кличке Доберман. 357-й магнум заменили самые современные виды огнестрельного оружия, включая даже небольшие ракеты, которыми можно стрелять, навинчивая их на ствол пистолета.

Вместе с ним всегда его глухая подруга, спокойно красящая ногти во время ограбления инкассаторов. Все члены банды – еще те типажи! Ловит же его жестокий полицейский рядом с которым Грязный Гарри – просто бойскаут. Он одержимо хочет поймать или убить Добермана и для достижения своей цели готов пойти на все и даже преступить закон.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Джоэль Хуссин

В ролях: Венсан Кассель, Чеки Карио, Моника Беллуччи, Антуан Баслер, Доминик Беттенфельд, Паскаль Демолон, Марк Дюре, Ромен Дюрис, Франсуа Леванталь, Иван Мерат-Барбофф

Музыка: Брюн, Жан-Жак Эрц, Филипп Малье