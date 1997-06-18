133578

Доберман

Режиссер:Ян Кунен
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Герою фильма уже в день крестин один из друзей отца дарит Магнум-357. Мальчик вырос и стал супернаглым и дерзким грабителем по кличке Доберман. 357-й магнум заменили самые современные виды огнестрельного оружия, включая даже небольшие ракеты, которыми можно стрелять, навинчивая их на ствол пистолета.

Вместе с ним всегда его глухая подруга, спокойно красящая ногти во время ограбления инкассаторов. Все члены банды  еще те типажи! Ловит же его жестокий полицейский рядом с которым Грязный Гарри  просто бойскаут. Он одержимо хочет поймать или убить Добермана и для достижения своей цели готов пойти на все и даже преступить закон.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Джоэль Хуссин
В ролях:Венсан Кассель, Чеки Карио, Моника Беллуччи, Антуан Баслер, Доминик Беттенфельд, Паскаль Демолон, Марк Дюре, Ромен Дюрис, Франсуа Леванталь, Иван Мерат-Барбофф
Музыка:Брюн, Жан-Жак Эрц, Филипп Малье
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июня 1997
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Одиссея Трансильвания-холл
c 26 по 28 июня
19:15 (150 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?