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До скорой встречи

Режиссер:Дэвид Махмуди
Жанры: Драма, Мелодрама.

В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 американский игрок-суперзвезда получает серьезную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру. В поисках себя он отправляется в путешествие и встречает свою любовь. Невероятное чувство к девушке из Санкт-Петербурга меняет не только его жизнь, но и его самого.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Дэвид Махмуди, Евгения Танаева
В ролях:Лиам Макинтайр, Евгения Танаева, Харви Кейтель, Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Карлес Пуйоль, Поппи Дрейтон, Джордж Лако, Джордж-Энтони Анисимов, Боянджиу Альма
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 25 по 28 июля
15:40 (300 р.)
20:20 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 25 по 26 июля
11:30 (400 р.)
c 27 по 28 июля
11:30 (600 р.)
Северное сияниеБордовый зал
25 июля
19:25 (390)
26 июля
10:40 (300)
15:05 (300)
19:25 (390)
c 27 по 28 июля
10:40 (300)
15:05 (390)
19:25 (390)
c 29 по 31 июля
10:40 (200)
15:05 (200)
19:25 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
25 июля
23:40 (300)
26 июля
13:50 (300)
23:40 (300)
c 27 по 28 июля
13:50 (390)
23:40 (300)
c 29 по 31 июля
13:50 (200)
23:40 (200)

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