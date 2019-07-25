До скорой встречи
Режиссер:Дэвид Махмуди
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 американский игрок-суперзвезда получает серьезную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру. В поисках себя он отправляется в путешествие и встречает свою любовь. Невероятное чувство к девушке из Санкт-Петербурга меняет не только его жизнь, но и его самого.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Дэвид Махмуди, Евгения Танаева
В ролях:Лиам Макинтайр, Евгения Танаева, Харви Кейтель, Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Карлес Пуйоль, Поппи Дрейтон, Джордж Лако, Джордж-Энтони Анисимов, Боянджиу Альма
В ролях:Лиам Макинтайр, Евгения Танаева, Харви Кейтель, Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Карлес Пуйоль, Поппи Дрейтон, Джордж Лако, Джордж-Энтони Анисимов, Боянджиу Альма
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2019
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