До скорой встречи

Режиссер: Дэвид Махмуди

Жанры: Драма, Мелодрама.

В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 американский игрок-суперзвезда получает серьезную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру. В поисках себя он отправляется в путешествие и встречает свою любовь. Невероятное чувство к девушке из Санкт-Петербурга меняет не только его жизнь, но и его самого.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Дэвид Махмуди, Евгения Танаева

В ролях: Лиам Макинтайр, Евгения Танаева, Харви Кейтель, Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Карлес Пуйоль, Поппи Дрейтон, Джордж Лако, Джордж-Энтони Анисимов, Боянджиу Альма

