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Днюха!

Режиссер:Роман Каримов
Жанры: Комедия.

Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, его в любой момент может увидеть девушка Антона – Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Павел Воронин, Сергей Торчилин, Роман Каримов
В ролях:Эльдар Калимулин, Данила Чванов, Алина Титова, Никита Санаев, Агиша Семашкова, Виктория Иванькова, Евгения Годунова, Ирина Савакова, Яна Василевская, Игорь Бровин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 августа 2018
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Северное сияниеПремьер зал
c 23 по 24 августа
10:20 (300)
12:15 (350)
16:25 (350)
20:35 (390)
22:30 (300)
c 25 по 26 августа
10:20 (300)
12:15 (350)
16:25 (390)
20:35 (390)
22:30 (300)
27 августа
10:20 (200)
12:15 (300)
16:25 (300)
20:35 (350)
22:30 (300)
28 августа
12:15 (300)
16:25 (300)
20:35 (350)
22:30 (300)
29 августа
10:20 (200)
12:15 (300)
16:25 (300)
20:35 (350)
22:30 (300)
Северное сияниеКрасный зал
c 23 по 24 августа
15:10 (300)
19:05 (390)
c 25 по 26 августа
15:10 (390)
19:05 (390)
c 27 по 29 августа
15:10 (200)
19:05 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 24 августа
10:40 (150 р.)
12:45 (150 р.)
14:50 (200 р.)
16:50 (300 р.)
19:00 (300 р.)
21:00 (300 р.)
23:10 (300 р.)
c 25 по 26 августа
10:40 (200 р.)
12:45 (200 р.)
14:50 (300 р.)
16:50 (300 р.)
19:00 (300 р.)
21:00 (300 р.)
23:10 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 23 по 24 августа
15:15 (190)
17:20 (190)
19:30 (190)
c 25 по 26 августа
15:15 (240)
17:20 (240)
19:30 (240)
27 августа
15:15 (190)
17:20 (190)
19:30 (190)
28 августа
15:15 (150)
17:20 (150)
19:30 (150)
29 августа
15:15 (190)
17:20 (190)
19:30 (190)

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