Днюха!

Режиссер: Роман Каримов

Жанры: Комедия.

Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, его в любой момент может увидеть девушка Антона – Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Павел Воронин, Сергей Торчилин, Роман Каримов

В ролях: Эльдар Калимулин, Данила Чванов, Алина Титова, Никита Санаев, Агиша Семашкова, Виктория Иванькова, Евгения Годунова, Ирина Савакова, Яна Василевская, Игорь Бровин

