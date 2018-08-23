Днюха!
Режиссер:Роман Каримов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, его в любой момент может увидеть девушка Антона – Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Павел Воронин, Сергей Торчилин, Роман Каримов
В ролях:Эльдар Калимулин, Данила Чванов, Алина Титова, Никита Санаев, Агиша Семашкова, Виктория Иванькова, Евгения Годунова, Ирина Савакова, Яна Василевская, Игорь Бровин
В ролях:Эльдар Калимулин, Данила Чванов, Алина Титова, Никита Санаев, Агиша Семашкова, Виктория Иванькова, Евгения Годунова, Ирина Савакова, Яна Василевская, Игорь Бровин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 августа 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:23 августа 2018
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