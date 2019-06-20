Дитя робота

Режиссер: Грант Спьютор

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Фантастика.

После глобального катаклизма человечество вымирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гуманоид «Мать» выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром «Матери», никогда не видела ни поверхности Земли, ни других людей. Но однажды её мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Майкл Ллойд Грин, Грант Спьютор

В ролях: Люк Хокер, Роуз Бирн, Мэдди Лентон, Саммер Лентон, Хэйзел Сэндери, Тейлия Стурзэйкер, Клара Ругор, Хилари Суэнк, Джейкоб Нолан, Джонни Карсон

Музыка: Дэн Ласкомб, Энтони Партос