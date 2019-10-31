Дитя погоды
Режиссер:Макото Синкай
Жанры: Анимация, Мелодрама, Фэнтези.
Жанры: Анимация, Мелодрама, Фэнтези.
Старшеклассник Ходака Морисима переезжает со своего родного острова в Токио, где у парня сразу кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится, и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Макото Синкай
В ролях:Котаро Дайго, Нана Мори, Сюн Огури, Цубаса Хонда, Тиэко Байсё, Кана Ханадзава Сэи Хираидзуми, Кана Итиносэ, Юки Кадзи, Рюносукэ Камики
Музыка:Радвимпс
В ролях:Котаро Дайго, Нана Мори, Сюн Огури, Цубаса Хонда, Тиэко Байсё, Кана Ханадзава Сэи Хираидзуми, Кана Итиносэ, Юки Кадзи, Рюносукэ Камики
Музыка:Радвимпс
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:31 октября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:31 октября 2019
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