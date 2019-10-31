Дитя погоды

Режиссер: Макото Синкай

Жанры: Анимация, Мелодрама, Фэнтези.

Старшеклассник Ходака Морисима переезжает со своего родного острова в Токио, где у парня сразу кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится, и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Макото Синкай

В ролях: Котаро Дайго, Нана Мори, Сюн Огури, Цубаса Хонда, Тиэко Байсё, Кана Ханадзава Сэи Хираидзуми, Кана Итиносэ, Юки Кадзи, Рюносукэ Камики

Музыка: Радвимпс