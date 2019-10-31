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Дитя погоды

Режиссер:Макото Синкай
Жанры: Анимация, Мелодрама, Фэнтези.

Старшеклассник Ходака Морисима переезжает со своего родного острова в Токио, где у парня сразу кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится, и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Макото Синкай
В ролях:Котаро Дайго, Нана Мори, Сюн Огури, Цубаса Хонда, Тиэко Байсё, Кана Ханадзава Сэи Хираидзуми, Кана Итиносэ, Юки Кадзи, Рюносукэ Камики
Музыка:Радвимпс
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:31 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 31 октября по 1 ноября
13:20 (200 р.)
c 2 по 4 ноября
13:20 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 31 октября по 4 ноября
18:15 (350)
c 5 по 6 ноября
18:15 (250)

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