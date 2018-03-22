Дикие предки

Режиссер: Ник Парк

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Мультфильм переносит нас к рассвету времен, когда на Земле обитали динозавры, мохнатые мамонты и другие доисторические создания. Отважный пещерный человек по имени Даг, его лучший друг Хоноб и смелая бунтарка Гуна объединяют племенные усилия, чтобы дать отпор их могущественному врагу, Лорду Нуту, в ожесточенной схватке народов Каменного и Бронзового века.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Марк Бертон, Джеймс Хиггинсон, Ник Парк

В ролях: Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн, Мэйси Уильямс, Тимоти Сполл, Ричард Айоади, Марк Уильямс, Мириам Маргулис, Роб Брайдон, Ник Парк, Кайван Новак

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс, Том Хоу