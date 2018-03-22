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Дикие предки

Режиссер:Ник Парк
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Мультфильм переносит нас к рассвету времен, когда на Земле обитали динозавры, мохнатые мамонты и другие доисторические создания. Отважный пещерный человек по имени Даг, его лучший друг Хоноб и смелая бунтарка Гуна объединяют племенные усилия, чтобы дать отпор их могущественному врагу, Лорду Нуту, в ожесточенной схватке народов Каменного и Бронзового века.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Марк Бертон, Джеймс Хиггинсон, Ник Парк
В ролях:Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн, Мэйси Уильямс, Тимоти Сполл, Ричард Айоади, Марк Уильямс, Мириам Маргулис, Роб Брайдон, Ник Парк, Кайван Новак
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс, Том Хоу
Производство:Великобритания, Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:22 марта 2018
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13:15 (200 р.)
c 2 по 4 апреля
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 29 марта по 1 апреля
10:50 (150 р.)
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10:50 (150 р.)
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Мираж СинемаКинозал №5
c 29 по 30 марта
10:30 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
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Северное сияниеСиний зал
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c 31 марта по 1 апреля
12:55 (200)
16:30 (300)
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12:55 (150)
16:30 (150)

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