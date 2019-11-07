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Девятая

Режиссер:Николай Хомерики
Жанры: Ужасы, Триллер, Приключения.

Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Марина Дяченко, Сергей Дяченко, Александр Родионов
В ролях:Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий Лысенков, Джонатан Солвей, Юрий Колокольников Евгений Ткачук, Игорь Черневич, Иван Решетняк, Мария Скуратова, Анна Христич
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 ноября 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 7 по 10 ноября
20:40 (350)
c 11 по 13 ноября
20:40 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 9 по 10 ноября
12:20 (600 р.)
14:25 (800 р.)
16:30 (800 р.)
18:35 (1000 р.)
20:40 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
c 9 по 10 ноября
16:10 (350)
c 11 по 13 ноября
16:10 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 9 по 10 ноября
11:30 (300)
13:30 (390)
18:20 (390)
23:10 (300)
c 11 по 13 ноября
11:30 (200)
13:30 (200)
18:20 (250)
23:10 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 9 по 10 ноября
13:00 (300 р.)
17:35 (300 р.)
22:00 (300 р.)
00:05 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 9 по 10 ноября
11:35 (200 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 9 по 10 ноября
10:15 (300)
12:15 (300)
14:15 (390)
16:15 (390)
21:45 (390)
23:45 (300)
c 11 по 13 ноября
10:15 (200)
12:15 (200)
14:15 (200)
16:15 (200)
21:45 (250)
23:45 (200)

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