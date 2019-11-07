Девятая

Режиссер: Николай Хомерики

Жанры: Ужасы, Триллер, Приключения.

Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Марина Дяченко, Сергей Дяченко, Александр Родионов

В ролях: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий Лысенков, Джонатан Солвей, Юрий Колокольников Евгений Ткачук, Игорь Черневич, Иван Решетняк, Мария Скуратова, Анна Христич

Музыка: Игорь Вдовин