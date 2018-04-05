Девушки и танки

Режиссер: Цутому Мидзусима

Жанры: Анимация, Приключения, Боевик, Комедия.

В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причём не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах.

Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет – танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек. Именно они участвуют в больших международных турнирах: русская команда «Правда» практически непобедима, немногим ей уступают напористые китаянки, чопорные англичанки и дотошные немки.

А вот у японской команды «Оарай» одни проблемы: и с танчиками не всё гладко, и академию хотят закрыть, и личная жизнь девчонок никак не складывается. Да тут ещё во время важнейшего чемпионата появляется новый конкурент – бригада психически неустойчивых француженок. Совсем некстати!

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Рэйко Ёсида

В ролях: Май Футигами, Аи Каяно, Мами Одзаки, Икуми Накагами, Юка Игути

Музыка: Сиро Хамагути