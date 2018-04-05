Девушки и танки
Режиссер:Цутому Мидзусима
Жанры: Анимация, Приключения, Боевик, Комедия.
Жанры: Анимация, Приключения, Боевик, Комедия.
В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причём не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах.
Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет – танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек. Именно они участвуют в больших международных турнирах: русская команда «Правда» практически непобедима, немногим ей уступают напористые китаянки, чопорные англичанки и дотошные немки.
А вот у японской команды «Оарай» одни проблемы: и с танчиками не всё гладко, и академию хотят закрыть, и личная жизнь девчонок никак не складывается. Да тут ещё во время важнейшего чемпионата появляется новый конкурент – бригада психически неустойчивых француженок. Совсем некстати!
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Рэйко Ёсида
В ролях:Май Футигами, Аи Каяно, Мами Одзаки, Икуми Накагами, Юка Игути
Музыка:Сиро Хамагути
В ролях:Май Футигами, Аи Каяно, Мами Одзаки, Икуми Накагами, Юка Игути
Музыка:Сиро Хамагути
Производство:Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:05 апреля 2018
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