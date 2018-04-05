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Девушки и танки

Режиссер:Цутому Мидзусима
Жанры: Анимация, Приключения, Боевик, Комедия.

В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причём не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах.

Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет – танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек. Именно они участвуют в больших международных турнирах: русская команда «Правда» практически непобедима, немногим ей уступают напористые китаянки, чопорные англичанки и дотошные немки.

А вот у японской команды «Оарай» одни проблемы: и с танчиками не всё гладко, и академию хотят закрыть, и личная жизнь девчонок никак не складывается. Да тут ещё во время важнейшего чемпионата появляется новый конкурент – бригада психически неустойчивых француженок. Совсем некстати!

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Рэйко Ёсида
В ролях:Май Футигами, Аи Каяно, Мами Одзаки, Икуми Накагами, Юка Игути
Музыка:Сиро Хамагути
Производство:Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:05 апреля 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
c 5 по 6 апреля
19:30 (150 р.)
c 7 по 8 апреля
19:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 5 по 6 апреля
12:55 (150 р.)
16:05 (150 р.)
c 7 по 8 апреля
12:55 (200 р.)
16:05 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 5 по 10 апреля
17:00
11 апреля
16:00

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