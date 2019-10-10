Девушки бывают разные
Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Трое друзей решают отметить начало своих каникул в Мексике. Праздник настолько удался, что наутро после вечеринки они обнаруживают, что ничего из событий прошлой ночи они не помнят. Вскоре герои выясняют, что парни навредили криминальному авторитету Хуану и должны ему денег. Скрываясь от него, герои видят единственное спасение в том, чтобы переодеться в девушек и принять участие в женских соревнованиях по серфингу.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дмитрий Преснецов, Чермен Хадиков
В ролях:Дмитрий Нагиев, Роман Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Владимир Яглыч, Зоя Бербер Елизавета Моряк, Алена Чехова
В ролях:Дмитрий Нагиев, Роман Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Владимир Яглыч, Зоя Бербер Елизавета Моряк, Алена Чехова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
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