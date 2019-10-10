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Девушки бывают разные

Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Комедия.

Трое друзей решают отметить начало своих каникул в Мексике. Праздник настолько удался, что наутро после вечеринки они обнаруживают, что ничего из событий прошлой ночи они не помнят. Вскоре герои выясняют, что парни навредили криминальному авторитету Хуану и должны ему денег. Скрываясь от него, герои видят единственное спасение в том, чтобы переодеться в девушек и принять участие в женских соревнованиях по серфингу.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дмитрий Преснецов, Чермен Хадиков
В ролях:Дмитрий Нагиев, Роман Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Владимир Яглыч, Зоя Бербер Елизавета Моряк, Алена Чехова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 10 по 11 октября
16:30 (300)
c 12 по 13 октября
16:30 (390)
c 14 по 16 октября
16:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 13 октября
15:10 (300 р.)
18:55 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 10 по 13 октября
23:50 (250 р.)
Северное сияниеКрасный зал
11 октября
11:20 (300)
15:00 (300)
18:45 (390)
22:30 (300)
c 12 по 13 октября
11:20 (300)
15:00 (390)
18:45 (390)
22:30 (300)
c 14 по 16 октября
11:20 (200)
15:00 (200)
18:45 (250)
22:30 (200)

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