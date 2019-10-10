Девушки бывают разные

Режиссер: Сарик Андреасян

Жанры: Комедия.

Трое друзей решают отметить начало своих каникул в Мексике. Праздник настолько удался, что наутро после вечеринки они обнаруживают, что ничего из событий прошлой ночи они не помнят. Вскоре герои выясняют, что парни навредили криминальному авторитету Хуану и должны ему денег. Скрываясь от него, герои видят единственное спасение в том, чтобы переодеться в девушек и принять участие в женских соревнованиях по серфингу.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Дмитрий Преснецов, Чермен Хадиков

В ролях: Дмитрий Нагиев, Роман Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Владимир Яглыч, Зоя Бербер Елизавета Моряк, Алена Чехова

