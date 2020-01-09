Девушка в лабиринте
Режиссер:Донато Карризи
Жанры: Детектив, Триллер.
Жанры: Детектив, Триллер.
Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что её похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в её разум, чтобы найти похитителя.
Помимо Грина, случаем Саманты занимается частный детектив Бруно Генко, для которого поиски похитителя – таинственного человека в маске – должны стать последним делом жизни. Попытка разгадать тайну Саманты превращается в гонку в лабиринте, где каждая подсказка может стать ловушкой, а за каждой дверью может таиться смерть.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Донато Карризи
В ролях:Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле, Виничио Маркиони, Кацярына Шульга, Орландо Синк, Филиппо Дини, Sergio Grossini, Карла Кассола, Луис Ньекко
Музыка:Вито Ло Ре
В ролях:Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле, Виничио Маркиони, Кацярына Шульга, Орландо Синк, Филиппо Дини, Sergio Grossini, Карла Кассола, Луис Ньекко
Музыка:Вито Ло Ре
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 января 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:09 января 2020
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