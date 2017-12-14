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Девушка с косой

Режиссер:Ольга Попова
Жанры: Комедия.

Жильцы многоквартирного дома готовятся встретить Новый год, но как нарочно у героев в канун праздника все идет не так, как нужно. В одной семье невестка и свекровь ссорятся из-за неправильно сваренного холодца, у других – маленький внук сбегает из дома, а в квартире на верхнем этаже юная девушка безутешно рыдает, будучи уверенной, что ее бросил любимый, в то время, как тот просто застрял в сломанном лифте. Успеют ли они сделать праздник идеальным и не сыграть в ящик? И за кем по красивой новогодней Москве идет одинокая Девушка с косой?

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Виктория Бугаева
В ролях:Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев, Олег Гаас, Полина Ауг, Нина Дворжецкая, Дарья Мингазетдинова, Полина Стремоусова
Музыка:Владимир Свердлов-Ашкенази
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 декабря 2017
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Мираж СинемаКинозал №4
c 14 по 15 декабря
13:20 (200 р.)
19:15 (300 р.)
c 16 по 17 декабря
13:20 (300 р.)
19:15 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 14 по 15 декабря
10:40 (300)
14:20 (300)
17:55 (390)
21:30 (390)
c 16 по 17 декабря
10:40 (300)
14:20 (390)
17:55 (390)
21:30 (390)
c 18 по 20 декабря
10:40 (200)
14:20 (200)
17:55 (250)
21:30 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 14 по 15 декабря
15:40 (300)
c 16 по 17 декабря
15:40 (390)
c 18 по 20 декабря
15:40 (200)

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