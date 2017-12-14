Девушка с косой
Режиссер:Ольга Попова
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Жильцы многоквартирного дома готовятся встретить Новый год, но как нарочно у героев в канун праздника все идет не так, как нужно. В одной семье невестка и свекровь ссорятся из-за неправильно сваренного холодца, у других – маленький внук сбегает из дома, а в квартире на верхнем этаже юная девушка безутешно рыдает, будучи уверенной, что ее бросил любимый, в то время, как тот просто застрял в сломанном лифте. Успеют ли они сделать праздник идеальным и не сыграть в ящик? И за кем по красивой новогодней Москве идет одинокая Девушка с косой?
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Виктория Бугаева
В ролях:Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев, Олег Гаас, Полина Ауг, Нина Дворжецкая, Дарья Мингазетдинова, Полина Стремоусова
Музыка:Владимир Свердлов-Ашкенази
В ролях:Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев, Олег Гаас, Полина Ауг, Нина Дворжецкая, Дарья Мингазетдинова, Полина Стремоусова
Музыка:Владимир Свердлов-Ашкенази
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 декабря 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:14 декабря 2017
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