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Девушка,подающая надежды

Режиссер:Эмиральд Феннел
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

Когда-то Кассандра училась в университете и подавала большие надежды, но теперь живёт с родителями и работает в кофейне. Девушка скрывает от близких, что по вечерам посещает бары и другие увеселительные заведения, где, притворяясь сильно пьяной, ведёт охоту на падких до беззащитных женщин мужчин. Вымещая злость на противоположном поле, таким образом Кассандра мстит за события студенческих лет.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Эмиральд Феннел
В ролях:Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Лаверн Кокс, Крис Лоуэлл, Конни Бриттон, Адам Броди, Макс Гринфилд
Музыка:Энтони Б. Уиллис
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 января 2021
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