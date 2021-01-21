Девушка,подающая надежды

Режиссер: Эмиральд Феннел

Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

Когда-то Кассандра училась в университете и подавала большие надежды, но теперь живёт с родителями и работает в кофейне. Девушка скрывает от близких, что по вечерам посещает бары и другие увеселительные заведения, где, притворяясь сильно пьяной, ведёт охоту на падких до беззащитных женщин мужчин. Вымещая злость на противоположном поле, таким образом Кассандра мстит за события студенческих лет.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Эмиральд Феннел

В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Лаверн Кокс, Крис Лоуэлл, Конни Бриттон, Адам Броди, Макс Гринфилд

Музыка: Энтони Б. Уиллис