Девушка, которая застряла в паутине Режиссер: Федерико Альварес

Жанры: Триллер, Драма, Криминал. Хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников. Продолжительность: 117 мин Сценарий: Джей Басу, Федерико Альварес, Стивен Найт

В ролях: Клер Фой, Сверрир Гуднасон, Сильвия Хукс, Лакит Стэнфилд, Стивен Мерчант, Камерон Бриттон, Вики Крипс, Фолькер Брух, Микаэл Персбрандт, Клас Банг

Музыка: Роке Баньос Производство: Великобритания, Германия, Швеция, Канада, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 08 ноября 2018

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