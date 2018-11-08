Девушка, которая застряла в паутине
Режиссер:Федерико Альварес
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Джей Басу, Федерико Альварес, Стивен Найт
В ролях:Клер Фой, Сверрир Гуднасон, Сильвия Хукс, Лакит Стэнфилд, Стивен Мерчант, Камерон Бриттон, Вики Крипс, Фолькер Брух, Микаэл Персбрандт, Клас Банг
Музыка:Роке Баньос
В ролях:Клер Фой, Сверрир Гуднасон, Сильвия Хукс, Лакит Стэнфилд, Стивен Мерчант, Камерон Бриттон, Вики Крипс, Фолькер Брух, Микаэл Персбрандт, Клас Банг
Музыка:Роке Баньос
Производство:Великобритания, Германия, Швеция, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:08 ноября 2018
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