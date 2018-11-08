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Девушка, которая застряла в паутине

Режиссер:Федерико Альварес
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

Хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Джей Басу, Федерико Альварес, Стивен Найт
В ролях:Клер Фой, Сверрир Гуднасон, Сильвия Хукс, Лакит Стэнфилд, Стивен Мерчант, Камерон Бриттон, Вики Крипс, Фолькер Брух, Микаэл Персбрандт, Клас Банг
Музыка:Роке Баньос
Производство:Великобритания, Германия, Швеция, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 ноября 2018
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 8 по 11 ноября
17:00 (800 р.)
19:20 (1000 р.)
c 12 по 14 ноября
17:00 (600 р.)
19:20 (800 р.)
21:40 (800 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 8 по 11 ноября
21:30 (390)
c 12 по 14 ноября
21:30 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
c 8 по 11 ноября
23:50 (250 р.)
c 12 по 14 ноября
23:50 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 10 по 11 ноября
11:00 (450 р.)
13:20 (700 р.)
15:40 (700 р.)
18:00 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:40 (700 р.)
c 12 по 14 ноября
11:00 (300 р.)
13:20 (450 р.)
15:40 (450 р.)
18:00 (600 р.)
20:20 (600 р.)
22:40 (600 р.)
Северное сияниеКрасный зал
11 ноября
14:00 (390)
16:15 (390)
18:30 (390)
c 12 по 14 ноября
14:00 (200)
16:15 (200)
18:30 (250)
МурманскБольшой зал
11 ноября
16:45 (350)
21:05 (350)
c 12 по 13 ноября
16:45 (200)
21:05 (250)
14 ноября
19:25 (250)
23:45 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
11 ноября
11:00 (300)
15:15 (390)
20:10 (390)
c 12 по 14 ноября
11:00 (200)
15:15 (200)
20:10 (250)
АврораОсновной зал
11 ноября
14:35 (200)
18:40 (250)
23:20 (200)
c 12 по 14 ноября
14:35 (150)
18:40 (200)
23:20 (150)
Северное сияниеПремьер зал
11 ноября
13:00 (350)
17:50 (390)
22:40 (300)
c 12 по 14 ноября
13:00 (300)
17:50 (350)
22:40 (300)

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