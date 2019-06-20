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Детские игры

Режиссер:Ларс Клевберг
Жанры: Ужасы.

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Тайлер Бертон Смит, Дон Манчини
В ролях:Обри Плаза, Марк Хэмилл, Гэбриел Бейтман, Брайан Тайри Генри, Тим Мэтисон, Дэвид Льюис, Беатрис Китсос, Ханна Дрю, Trent Redekop, Эмбер Тейлор
Музыка:Беар Маккрири
Производство:Франция, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 июня 2019
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 20 по 23 июня
17:05 (390)
21:00 (390)
22:55 (300)
c 24 по 26 июня
17:05 (250)
21:00 (250)
22:55 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 20 по 21 июня
11:20 (300)
15:05 (300)
c 22 по 23 июня
11:20 (300)
15:05 (390)
c 24 по 26 июня
11:20 (200)
15:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 23 июня
17:15 (300 р.)
19:10 (300 р.)
21:05 (300 р.)
23:00 (300 р.)

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