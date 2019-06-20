Детские игры Режиссер: Ларс Клевберг

Жанры: Ужасы. Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка… Продолжительность: 90 мин Сценарий: Тайлер Бертон Смит, Дон Манчини

В ролях: Обри Плаза, Марк Хэмилл, Гэбриел Бейтман, Брайан Тайри Генри, Тим Мэтисон, Дэвид Льюис, Беатрис Китсос, Ханна Дрю, Trent Redekop, Эмбер Тейлор

Музыка: Беар Маккрири Производство: Франция, Канада, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 20 июня 2019

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