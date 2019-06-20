Детские игры
Режиссер:Ларс Клевберг
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Тайлер Бертон Смит, Дон Манчини
В ролях:Обри Плаза, Марк Хэмилл, Гэбриел Бейтман, Брайан Тайри Генри, Тим Мэтисон, Дэвид Льюис, Беатрис Китсос, Ханна Дрю, Trent Redekop, Эмбер Тейлор
Музыка:Беар Маккрири
В ролях:Обри Плаза, Марк Хэмилл, Гэбриел Бейтман, Брайан Тайри Генри, Тим Мэтисон, Дэвид Льюис, Беатрис Китсос, Ханна Дрю, Trent Redekop, Эмбер Тейлор
Музыка:Беар Маккрири
Производство:Франция, Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:20 июня 2019
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