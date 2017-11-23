Детки напрокат
Режиссер:Татьяна Капитан
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Маленькая девочка Венера – настоящее мучение для своей строгой и высокоорганизованной матери-успешного юриста. А гиперответственный мальчик Макс не в состоянии сладить с отцом, неисправимым фантазером, целыми днями снимающим видео для своего блога. В один прекрасный момент обе семейки оказываются на приеме у одного и того же психолога, который рекомендует им на время поменяться детьми.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Наталия Дементьева
В ролях:Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Диана Антосяк, Эрик Холявко-Гришин, Алла Михеева, Роман Курцын, Владимир Епифанцев, Ян Цапник, Владимир Маркони, Ольга Тумайкина
Музыка:Иван Севастьянов
В ролях:Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Диана Антосяк, Эрик Холявко-Гришин, Алла Михеева, Роман Курцын, Владимир Епифанцев, Ян Цапник, Владимир Маркони, Ольга Тумайкина
Музыка:Иван Севастьянов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2017
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