Детки напрокат

Режиссер: Татьяна Капитан

Жанры: Комедия, Семейный.

Маленькая девочка Венера – настоящее мучение для своей строгой и высокоорганизованной матери-успешного юриста. А гиперответственный мальчик Макс не в состоянии сладить с отцом, неисправимым фантазером, целыми днями снимающим видео для своего блога. В один прекрасный момент обе семейки оказываются на приеме у одного и того же психолога, который рекомендует им на время поменяться детьми.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Наталия Дементьева

В ролях: Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Диана Антосяк, Эрик Холявко-Гришин, Алла Михеева, Роман Курцын, Владимир Епифанцев, Ян Цапник, Владимир Маркони, Ольга Тумайкина

Музыка: Иван Севастьянов