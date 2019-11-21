Depeche Mode: Spirits in the Forest
Режиссер:Антон Корбайн
Жанры: Концерт, Музыкальный.
Жанры: Концерт, Музыкальный.
Depeche Mode выпускают новый полнометражный концертный фильм «Spirits In The Forest», показы которого пройдут в кинотеатрах по всему миру только 21 ноября 2019 года. Это уникальное событие объединит поклонников в более чем 70 странах.
Фильм снят режиссером и культовым видеографом группы Антоном Корбайном, который последовал за Depeche Mode в их масштабном «Global Spirit Tour». Этот тур, состоявший из 115 незабываемых шоу, посетили в общей сложности более 3 миллионов фанатов.
Продолжительность:95 мин
Производство:США
Дата релиза:21 ноября 2019
Дата релиза:21 ноября 2019
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