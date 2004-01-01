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День мертвецов: Злая кровь

Режиссер:Гектор Эрнандес
Жанры: Ужасы.

Группа военных, выживших во время зомбиапокалипсиса, скрывается в подземном бункере, где молодая и обаятельная Зои проводит опыты по поиску вакцины. Для нахождения нужной формулы не хватает лишь одного «элемента». На его поиски отправляется группа спецназевцев. Дерзкая вылазка в «мёртвую зону» оборачивается провалом и запускает обратный отсчет времени.

Сценарий:Марк Тондерай, Ларс Е. Джейкобсон, Джордж А. Ромеро
В ролях:Софи Скелтон, Джонатон Шек, Джефф Гам, Маркус Ванко, Марк Смит, Лиллиэн Бланкеншип, Шари Уотсон, Лорина Камбурова, Рэйчел О’Мира, Кристина Серафини
Музыка:Фредерик Вьедманн
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 января 1918
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 4 по 8 января 2018
22:05 (300 р.)
c 9 по 10 января 2018
22:05 (200 р.)

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