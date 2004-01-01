День мертвецов: Злая кровь

Режиссер: Гектор Эрнандес

Жанры: Ужасы.

Группа военных, выживших во время зомбиапокалипсиса, скрывается в подземном бункере, где молодая и обаятельная Зои проводит опыты по поиску вакцины. Для нахождения нужной формулы не хватает лишь одного «элемента». На его поиски отправляется группа спецназевцев. Дерзкая вылазка в «мёртвую зону» оборачивается провалом и запускает обратный отсчет времени.

Сценарий: Марк Тондерай, Ларс Е. Джейкобсон, Джордж А. Ромеро

В ролях: Софи Скелтон, Джонатон Шек, Джефф Гам, Маркус Ванко, Марк Смит, Лиллиэн Бланкеншип, Шари Уотсон, Лорина Камбурова, Рэйчел О’Мира, Кристина Серафини

Музыка: Фредерик Вьедманн