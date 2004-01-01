День города

Режиссер: Алексей Харитонов

Жанры: Комедия.

Приезд президента – очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет всё.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Александр Собичевский, Георгий Болдугеров, Игорь Марченко

В ролях: Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Светлана Левичева, Евгений Михеев

