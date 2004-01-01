День города
Режиссер:Алексей Харитонов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Приезд президента – очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет всё.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Александр Собичевский, Георгий Болдугеров, Игорь Марченко
В ролях:Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Светлана Левичева, Евгений Михеев
В ролях:Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Светлана Левичева, Евгений Михеев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Ограничения:16+
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