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День города

Режиссер:Алексей Харитонов
Жанры: Комедия.

Приезд президента – очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет всё.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Александр Собичевский, Георгий Болдугеров, Игорь Марченко
В ролях:Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Светлана Левичева, Евгений Михеев
Производство:Россия
Ограничения:16+
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ГалактикаЗал 4
c 28 января по 3 февраля
14:25 (350 р.)
ГалактикаЗал 2
c 28 января по 3 февраля
18:50 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
1 февраля
21:40 (250)
c 2 по 3 февраля
10:40 (200)
17:20 (250)
21:40 (250)

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