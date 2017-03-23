Демон внутри

Режиссер: Андре Овредал

Жанры: Ужасы.

Полиция пребывает на место преступления – целая семья найдена мертвой в своем собственном доме. В подвале полицейские обнаруживают ужасающую картину – частично похороненное обнаженное женское тело. Труп доставляют в местный морг, где судмедэксперт Томми Тилден должен провести срочный анализ, чтобы попытаться понять, что же произошло в доме жертвы. Сын Томми по имени Остин отменяет свидание со своей девушкой, чтобы помочь отцу со вскрытием. Приступив к экспертизе, герои обнаруживают, что внутренние органы убитой чрезвычайно повреждены, в то время как никаких внешних травм на ее теле не видно. Исследуя эту аномалию до поздней ночи, Томми и Остин замечают, что рядом с ними кто-то или что-то есть. Напуганные до смерти, они понимают, что имеют дело с потусторонним духом, который дает им подсказки к раскрытию дьявольских тайн.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Йен Б. Голдберг, Ричард Найнг

В ролях: Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон, Олуэн Катрин Келли, Паркер Сойерс, Джейн Перри, Мэри Дадди

Музыка: Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс