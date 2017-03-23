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Демон внутри

Режиссер:Андре Овредал
Жанры: Ужасы.

Полиция пребывает на место преступления – целая семья найдена мертвой в своем собственном доме. В подвале полицейские обнаруживают ужасающую картину – частично похороненное обнаженное женское тело. Труп доставляют в местный морг, где судмедэксперт Томми Тилден должен провести срочный анализ, чтобы попытаться понять, что же произошло в доме жертвы. Сын Томми по имени Остин отменяет свидание со своей девушкой, чтобы помочь отцу со вскрытием. Приступив к экспертизе, герои обнаруживают, что внутренние органы убитой чрезвычайно повреждены, в то время как никаких внешних травм на ее теле не видно. Исследуя эту аномалию до поздней ночи, Томми и Остин замечают, что рядом с ними кто-то или что-то есть. Напуганные до смерти, они понимают, что имеют дело с потусторонним духом, который дает им подсказки к раскрытию дьявольских тайн.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Йен Б. Голдберг, Ричард Найнг
В ролях:Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон, Олуэн Катрин Келли, Паркер Сойерс, Джейн Перри, Мэри Дадди
Музыка:Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:23 марта 2017
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Северное сияниеСиний зал
c 23 по 24 марта
20:45 (350)
c 25 по 26 марта
20:30 (350)
c 27 по 29 марта
20:30 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 23 по 26 марта
23:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 23 по 26 марта
19:40 (300 р.)

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