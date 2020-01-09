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Дело Ричарда Джуэлла

Режиссер:Клинт Иствуд
Жанры: Драма, Биография.

История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

Продолжительность:131 мин
Сценарий:Билли Рэй, Мари Бреннер
В ролях:Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Брэндон Стэнли, Райан Боз, Чарльз Грин, Оливия Уайлд, Майк Пневски, Джон Хэмм, Иэн Гомес, Нина Арианда
Музыка:Артуро Сандовал
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 января 2020
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Мираж СинемаКинозал №4
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18:30 (300 р.)
c 13 по 15 января
18:30 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
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20:10 (1000 р.)
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 9 по 12 января
23:10 (1000 р.)
c 13 по 15 января
23:10 (800 р.)
Северное сияниеСиний зал
10 января
23:10 (300)
c 11 по 12 января
13:10 (350)
18:10 (350)
23:10 (300)
c 13 по 15 января
13:10 (150)
18:10 (250)
23:10 (200)

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