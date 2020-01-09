Дело Ричарда Джуэлла

Режиссер: Клинт Иствуд

Жанры: Драма, Биография.

История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: Билли Рэй, Мари Бреннер

В ролях: Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Брэндон Стэнли, Райан Боз, Чарльз Грин, Оливия Уайлд, Майк Пневски, Джон Хэмм, Иэн Гомес, Нина Арианда

Музыка: Артуро Сандовал