Дело Ричарда Джуэлла
Режиссер:Клинт Иствуд
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.
Продолжительность:131 мин
Сценарий:Билли Рэй, Мари Бреннер
В ролях:Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Брэндон Стэнли, Райан Боз, Чарльз Грин, Оливия Уайлд, Майк Пневски, Джон Хэмм, Иэн Гомес, Нина Арианда
Музыка:Артуро Сандовал
В ролях:Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Брэндон Стэнли, Райан Боз, Чарльз Грин, Оливия Уайлд, Майк Пневски, Джон Хэмм, Иэн Гомес, Нина Арианда
Музыка:Артуро Сандовал
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 января 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:09 января 2020
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