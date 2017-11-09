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Дело храбрых

Режиссер:Джозеф Косински
Жанры: Драма, Биография.

Фильм рассказывает о пожарном отряде «Гранитная гора» из Аризоны. Их начальник – Эрик Марш, неутомимый перфекционист, женатый на красавице Аманде. Два десятка сплоченных, как настоящая семья, пожарных получают сигнал бедствия с лесного участка, загоревшегося в результате удара молнии. Надвигающийся шторм меняет направление ветра, и огонь резко сворачивает с первоначального курса, набирая невероятную скорость и предвещая страшную трагедию.

Продолжительность:134 мин
Сценарий:Кен Нолан, Эрик Уоррен Сингер, Шон Флинн
В ролях:Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Джеймс Бэдж Дэйл, Тейлор Китч, Дженнифер Коннелли, Скотт Хэйз, Алекс Расселл, Бен Харди, Натали Холл
Музыка:Джозеф Трапанезе
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017
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Северное сияниеЗеленый зал
9 ноября
13:45 (300)
20:00 (350)
10 ноября
13:45 (300)
20:00 (350)
00:15 (300)
c 11 по 12 ноября
13:45 (350)
20:00 (350)
00:15 (300)
c 13 по 15 ноября
13:45 (200)
20:00 (250)
00:15 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 9 по 10 ноября
16:40 (300)
19:05 (390)
21:30 (390)
c 11 по 12 ноября
16:40 (390)
19:05 (390)
21:30 (390)
c 13 по 15 ноября
16:40 (200)
19:05 (250)
21:30 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
9 ноября
16:20
c 10 по 15 ноября
11:20
16:20

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