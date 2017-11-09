Дело храбрых
Режиссер:Джозеф Косински
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
Фильм рассказывает о пожарном отряде «Гранитная гора» из Аризоны. Их начальник – Эрик Марш, неутомимый перфекционист, женатый на красавице Аманде. Два десятка сплоченных, как настоящая семья, пожарных получают сигнал бедствия с лесного участка, загоревшегося в результате удара молнии. Надвигающийся шторм меняет направление ветра, и огонь резко сворачивает с первоначального курса, набирая невероятную скорость и предвещая страшную трагедию.
Продолжительность:134 мин
Сценарий:Кен Нолан, Эрик Уоррен Сингер, Шон Флинн
В ролях:Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Джеймс Бэдж Дэйл, Тейлор Китч, Дженнифер Коннелли, Скотт Хэйз, Алекс Расселл, Бен Харди, Натали Холл
Музыка:Джозеф Трапанезе
В ролях:Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Джеймс Бэдж Дэйл, Тейлор Китч, Дженнифер Коннелли, Скотт Хэйз, Алекс Расселл, Бен Харди, Натали Холл
Музыка:Джозеф Трапанезе
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017
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