Дэдпул 2
Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.
Сценарий:Ретт Риз, Пол Верник, Райан Рейнольдс
В ролях:Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц, Райан Рейнольдс, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард, ТиДжей Миллер, Терри Крюс, Роб Делани, Льюис Тан
Музыка:Тайлер Бейтс
В ролях:Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц, Райан Рейнольдс, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард, ТиДжей Миллер, Терри Крюс, Роб Делани, Льюис Тан
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 мая 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:17 мая 2018
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