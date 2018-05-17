Дэдпул 2

Режиссер: Дэвид Литч

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.

Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

Сценарий: Ретт Риз, Пол Верник, Райан Рейнольдс

В ролях: Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц, Райан Рейнольдс, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард, ТиДжей Миллер, Терри Крюс, Роб Делани, Льюис Тан

Музыка: Тайлер Бейтс