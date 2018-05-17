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Дэдпул 2

Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.

Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

Сценарий:Ретт Риз, Пол Верник, Райан Рейнольдс
В ролях:Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц, Райан Рейнольдс, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард, ТиДжей Миллер, Терри Крюс, Роб Делани, Льюис Тан
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 мая 2018
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Северное сияниеОранжевый зал
c 17 по 18 мая
11:00 (300)
13:20 (300)
15:40 (300)
18:00 (390)
20:20 (390)
22:40 (300)
c 19 по 20 мая
11:00 (300)
13:20 (390)
15:40 (390)
18:00 (390)
20:20 (390)
22:40 (300)
c 21 по 23 мая
11:00 (200)
13:20 (200)
15:40 (200)
18:00 (250)
20:20 (250)
22:40 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 17 по 18 мая
10:25 (300)
12:40 (350)
14:55 (350)
17:10 (390)
19:25 (390)
21:40 (390)
23:55 (300)
c 19 по 20 мая
10:25 (300)
12:40 (350)
14:55 (390)
17:10 (390)
19:25 (390)
21:40 (390)
23:55 (300)
c 21 по 23 мая
10:25 (200)
12:40 (300)
14:55 (300)
17:10 (350)
19:25 (350)
21:40 (350)
23:55 (300)
АврораОсновной зал
c 17 по 20 мая
09:00 (100)
13:15 (200)
20:30 (250)
22:50 (200)
c 21 по 23 мая
09:00 (100)
13:15 (150)
20:30 (200)
22:50 (150)
МурманскБольшой зал
c 17 по 18 мая
09:00 (300)
13:25 (300)
18:35 (350)
20:55 (350)
23:15 (300)
c 19 по 20 мая
09:00 (300)
13:25 (350)
18:35 (350)
20:55 (350)
23:15 (300)
c 21 по 23 мая
09:00 (150)
13:25 (200)
18:35 (250)
20:55 (250)
23:15 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 17 по 23 мая
12:10
14:40
17:10
19:40
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
17 мая
12:50 (400 р.)
15:15 (800 р.)
17:40 (800 р.)
20:05 (1000 р.)
22:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
17 мая
12:00 (300 р.)
14:25 (450 р.)
16:50 (700 р.)
19:15 (700 р.)
21:40 (700 р.)
00:05 (500 р.)

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