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Дед Мороз. Битва магов

Режиссер:Александр Войтинский
Жанры: Фэнтези, Приключения.

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил.

А новогодний праздник  это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит  свет или тьма.

Сценарий:Александр Войтинский, Лев Карасев, Лев Мурзенко
В ролях:Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Светлана Пермякова
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 декабря 2016
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 24 по 25 декабря
14:00 (500 р.)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 24 по 25 декабря
13:40 (250 р.)
17:50 (250 р.)
c 26 по 28 декабря
13:40 (150 р.)
17:50 (200 р.)
АврораОсновной зал
c 24 по 25 декабря
13:15 (200)
17:10 (200)
c 26 по 28 декабря
13:15 (150)
17:10 (150)
Северное сияниеКрасный зал
c 24 по 25 декабря
15:55 (390)
c 26 по 28 декабря
15:55 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 24 по 25 декабря
11:20 (300)
c 26 по 28 декабря
11:20 (200)
c 29 по 30 декабря
14:50 (200)
31 декабря
14:50 (300)
Мираж СинемаКинозал №4
c 24 по 25 декабря
10:50 (200 р.)
14:45 (300 р.)
18:40 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
24 декабря
12:30 (290 р.)
18:25 (290 р.)
25 декабря
13:45 (290 р.)
18:25 (290 р.)
26 декабря
13:45 (270 р.)
18:25 (270 р.)
27 декабря
13:45 (270 р.)
28 декабря
13:45 (270 р.)
18:25 (270 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
27 декабря
19:15 (270 р.)

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