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Давай разведемся!

Режиссер:Анна Пармас
Жанры: Комедия.

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности…

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова
В ролях:Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров Анна Рыцарева, Надежда Маркина, Сергей Рост, Дарья Румянцева, Майя Скородумова
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
21 ноября
15:00 (300 р.)
21:20 (300 р.)
c 22 по 24 ноября
15:00 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 21 по 24 ноября
22:10 (1000 р.)
Северное сияниеБордовый зал
21 ноября
21:45 (390)
22 ноября
10:40 (300)
14:25 (300)
18:05 (390)
21:45 (390)
c 23 по 24 ноября
10:40 (300)
14:25 (390)
18:05 (390)
21:45 (390)
c 25 по 27 ноября
10:40 (200)
14:25 (200)
18:05 (250)
21:45 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 28 по 29 ноября
22:10 (200)
c 30 ноября по 1 декабря
22:10 (250)
c 2 по 4 декабря
22:10 (200)

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