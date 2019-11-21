Давай разведемся!

Режиссер: Анна Пармас

Жанры: Комедия.

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности…

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова

В ролях: Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров Анна Рыцарева, Надежда Маркина, Сергей Рост, Дарья Румянцева, Майя Скородумова

Музыка: Игорь Вдовин