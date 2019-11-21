Давай разведемся!
Режиссер:Анна Пармас
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности…
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова
В ролях:Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров Анна Рыцарева, Надежда Маркина, Сергей Рост, Дарья Румянцева, Майя Скородумова
Музыка:Игорь Вдовин
В ролях:Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров Анна Рыцарева, Надежда Маркина, Сергей Рост, Дарья Румянцева, Майя Скородумова
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
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