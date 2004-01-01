Дать дуба в округе Юба

Режиссер: Тейт Тейлор

Жанры: Триллер, Драма, Комедия, Криминал.

Неприметная и тихая Сью Баттонс мечтает о крупице внимания и уважения, но не получает их ни на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. Словно услышанная Вселенной, женщина вмиг оказывается в лучах славы. Благо сестра работает на телевидении. Вот только «скелет в шкафу» Сью поднимает на уши криминальную банду округа, вдобавок к дотошным копам. Но раз вкусив интереса к своей персоне и почувствовав собственную значимость, Сью уже не может остановиться. Дальнейшая череда недопониманий и идиотических поступков рождает эффект домино, который не щадит никого.

Сценарий: Amanda Idoko

В ролях: Мила Кунис, Эллисон Дженни, Джульетт Льюис, Эллен Баркин, Джимми Симпсон, Аквафина, Мэттью Модайн, Крис Лоуэлл, Клифтон Коллинз мл., Самира Уайли

Музыка: Джефф Бил