Дары смерти
Режиссер:Шон Бирн
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Джесси – художник, который вместе со своей семьей переезжает на ферму в Техасе. В их новом доме когда-то произошло убийство, но герои еще не знают, что это не единственный секрет, который хранит это место. Однажды к ним в дверь стучит странный незнакомец, заявляющий, что желает вернуться в свой родной дом, где раньше жил его отец. В одночасье в жизнь семьи вмешивается дьявольская сила, которая требует все больше жертв.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Шон Бирн
В ролях:Итэн Эмбри, Шири Эпплби, Кьяра Гласко, Прюитт Тэйлор Винс, Крэйг Най, Марко Перелья, Орайн Ланда, Милинда Ройер, Дебора Эбботт, Тони Амендола
Музыка:Мэдс Хелдтберг, Михаил Езерский
В ролях:Итэн Эмбри, Шири Эпплби, Кьяра Гласко, Прюитт Тэйлор Винс, Крэйг Най, Марко Перелья, Орайн Ланда, Милинда Ройер, Дебора Эбботт, Тони Амендола
Музыка:Мэдс Хелдтберг, Михаил Езерский
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:15 декабря 2016
Ограничения:18+
Дата релиза:15 декабря 2016
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