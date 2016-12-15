Дары смерти

Режиссер: Шон Бирн

Жанры: Ужасы.

Джесси – художник, который вместе со своей семьей переезжает на ферму в Техасе. В их новом доме когда-то произошло убийство, но герои еще не знают, что это не единственный секрет, который хранит это место. Однажды к ним в дверь стучит странный незнакомец, заявляющий, что желает вернуться в свой родной дом, где раньше жил его отец. В одночасье в жизнь семьи вмешивается дьявольская сила, которая требует все больше жертв.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Шон Бирн

В ролях: Итэн Эмбри, Шири Эпплби, Кьяра Гласко, Прюитт Тэйлор Винс, Крэйг Най, Марко Перелья, Орайн Ланда, Милинда Ройер, Дебора Эбботт, Тони Амендола

Музыка: Мэдс Хелдтберг, Михаил Езерский